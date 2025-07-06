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Формула-2 — Великобритания — результаты гонки

Кроуфорд выиграл дождевую гонку Ф-2 в Великобритании, Данн — 2-й, финиш под сейфти-каром
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В воскресенье, 6 июля, в Сильверстоуне, Великобритания, завершилась основная и дождевая гонка седьмого этапа Формулы-2 в сезоне 2025 года. Победу одержал гонщик Джек Кроуфорд из команды «ДАМС». Вторым финишировал Алекс Данн из «Родена». Третий — Люк Браунинг, представляющий «Хайтек».

Гонка завершилась под машиной безопасности из-за развернувшегося при рестарте Йозуа Дюрксена.

Формула-2 2025. Этап 8, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Основная гонка (29 кругов)
06 июля 2025, воскресенье. 13:05 МСК
Окончено
1
Джек Кроуфорд
DAMS
1:03:05.304
2
Алекс Данн
Rodin Motorsport
+0.227
3
Люк Браунинг
Hitech Pulse-Eight
+0.838

Формула-2. Великобритания. Основная гонка

1. Джек Кроуфорд («ДАМС») — 29 кругов.
2. Алекс Данн («Роден») +0.227.
3. Люк Браунинг («Хайтек») +0.838.
4. Дино Беганович («Хайтек») +1.369.
5. Себастьян Монтойя («Према») +1.753.
6. Леонардо Форнароли («Инвикта») +2.215.
7. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +3.035.
8. Арвид Линдблад («Кампос») +3.779.
9. Пепе Марти («Кампос») +4.186.
10. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг») +4.467.

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