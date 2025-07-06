Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», ответил на вопросы издания BBC, что ему нравится в британской культуре.
— Какой у тебя любимый город в Британии?
— Лондон.
— Любимая британская еда?
— Скон. Люблю с джемом и кремом.
— Любимый британский сленг?
— Наверное, «брав».
— Любимый британский артист?
— Эд Ширан.
— Любимая команда, за исключением «Макларена», в любом виде спорта?
— Вся семья моей девушки поддерживает «Арсенал». Так что по умолчанию я тоже за «Арсенал».
— Лучший британский спортсмен за всё время?
— Джимми Андерсон. Даже несмотря на то, что он причинил Австралии немало боли.
— Любимые отрезки на трассе в Сильверстоуне?
— «Мэгготс и Беккетс». Это, возможно, лучший отрезок среди всех трасс в мире.
— Лучшая британская традиция?
— Моя девушка обожает пить чай, особенно днём. Так что дневное чаепитие.