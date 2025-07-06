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«По умолчанию за «Арсенал». Австралиец Пиастри назвал, что любит в британской культуре

«По умолчанию за «Арсенал». Австралиец Пиастри назвал, что любит в британской культуре
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Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», ответил на вопросы издания BBC, что ему нравится в британской культуре.

— Какой у тебя любимый город в Британии?
— Лондон.

— Любимая британская еда?
Скон. Люблю с джемом и кремом.

— Любимый британский сленг?
— Наверное, «брав».

— Любимый британский артист?
— Эд Ширан.

— Любимая команда, за исключением «Макларена», в любом виде спорта?
— Вся семья моей девушки поддерживает «Арсенал». Так что по умолчанию я тоже за «Арсенал».

— Лучший британский спортсмен за всё время?
Джимми Андерсон. Даже несмотря на то, что он причинил Австралии немало боли.

— Любимые отрезки на трассе в Сильверстоуне?
«Мэгготс и Беккетс». Это, возможно, лучший отрезок среди всех трасс в мире.

— Лучшая британская традиция?
— Моя девушка обожает пить чай, особенно днём. Так что дневное чаепитие.

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