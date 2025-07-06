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«По умолчанию за «Арсенал». Австралиец Пиастри назвал, что любит в британской культуре

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», ответил на вопросы издания BBC, что ему нравится в британской культуре.

— Какой у тебя любимый город в Британии?

— Лондон.

— Любимая британская еда?

— Скон . Люблю с джемом и кремом.

— Любимый британский сленг?

— Наверное, «брав» .

— Любимый британский артист?

— Эд Ширан.

— Любимая команда, за исключением «Макларена», в любом виде спорта?

— Вся семья моей девушки поддерживает «Арсенал». Так что по умолчанию я тоже за «Арсенал».

— Лучший британский спортсмен за всё время?

— Джимми Андерсон . Даже несмотря на то, что он причинил Австралии немало боли.

— Любимые отрезки на трассе в Сильверстоуне?

— «Мэгготс и Беккетс» . Это, возможно, лучший отрезок среди всех трасс в мире.

— Лучшая британская традиция?

— Моя девушка обожает пить чай, особенно днём. Так что дневное чаепитие.