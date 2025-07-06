«Единственная команда, которая так делает». Хэмилтон — о культуре «Феррари»

40-летний британский гонщик Формулы-1 и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон рассказал, чем отличается культура итальянцев в «Феррари» от «Мерседеса».

«Британцы любили карри, моя британская команда всегда готовила карри, так что, например, в воскресенье утром, когда они выходили на гонку, от них буквально воняло, все они пахли карри по утрам, чеснок был просто в нашей технической комнате всё это время. В остальном они не были увлечены едой.

Итальянцы? О мой бог. В течение дня существует строго определённое время, чтобы выйти на обед. Они ни за что не могут его пропустить. Иногда я захожу в гараж, чтобы поговорить со своими механиками, и спрашиваю себя: «Где все?» Они на обеде. Я думаю, они единственная команда, которая так поступает!» — приводит слова Хэмилтона издание Yahoo Sports.