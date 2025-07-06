Том Холланд посетил Гран-при Великобритании

29-летний английский актёр Том Холланд появился боксах 12-го этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года Гран-при Великобритании.

Холланд известен по своим ролям в киновселенной Marvel, сыграв Человека-паука. Том также снялся в двух фильмах режиссёра Дени Вильнёва «Дюна». В данный момент актёр принимает участие в создании третьего фильма по вселенной Фрэнка Герберта, а также в «Одиссее» Кристофера Нолана и новой части о дружелюбном соседе Питере Паркере.

Старт гонки Гран-при Великобритании состоится в 17:00 мск. С поула заезд начнёт четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен из «Ред Булл». На первом ряду вместе с ним стартует Оскар Пиастри из «Макларена». Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.