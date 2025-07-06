Стартовая решётка Гран-при Великобритании Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала окончательную стартовую решётку 12-го этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года Гран-при Великобритании.

Напомним, пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли квалифицировался седьмым, но потерял три позиции из-за отложенного штрафа с Австрии, когда он врезался в Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Берман получил штраф в 10 позиций за нарушение под красным флагом в третьей практике.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Стартовая решётка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Оскар Пиастри («Макларен»).

3. Ландо Норрис («Макларен»).

4. Джордж Расселл («Мерседес»).

5. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

6. Шарль Леклер («Феррари»).

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

8. Пьер Гасли («Альпин»).

9. Карлос Сайнс («Уильямс»).

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

11. Юки Цунода («Ред Булл»).

12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

13. Александер Албон («Уильямс»).

14. Эстебан Окон («Хаас»).

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

18. Оливер Берман («Хаас»).

19. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).

С пит-лейна — Франко Колапинто («Альпин»).

Старт гонки Гран-при Великобритании состоится в 17:00 мск. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.