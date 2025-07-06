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Кларксон: на старте 20 пилотов. Мне нравятся 17 из 20. Всё равно, кто победит

Кларксон: на старте 20 пилотов. Мне нравятся 17 из 20. Всё равно, кто победит
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65-летний английский телеведущий, журналист, известный по своей работе в таких передачах, как Top Gear и Grand Tour, Джереми Кларксон ответил, кто является фаворитом в борьбе за победу в гонке 12-го этапа Формулы-1 Гран-при Великобритании.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Идёт

«Я не думаю, что кто-то может предсказать сегодняшний день. Старт будет дождливый. Дождя после этого не будет. На стартовой решётке 20 пилотов, и мне нравятся 17 из них, так что мне действительно всё равно, кто победит», — сказал Кларксон в эфире Sky Sports.

Старт гонки Гран-при Великобритании состоится в 17:00 мск. С поула заезд начнёт четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен из «Ред Булл». На первом ряду вместе с ним стартует Оскар Пиастри из «Макларена». Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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