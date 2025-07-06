Победитель и призёры Гран-при Великобритании получат специальные кубки из Lego

Компания Lego предоставила специальные кубки для победителя и призёров Гран-при Великобритании. Помимо традиционных трофеев, пилоты получат кубки, полностью сделанные из Lеgo, — трофей за первое место весит более 2 кг и собран из 2717 деталей. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию Гран-при Великобритании.

На момент написания новости гонка нейтрализована машиной безопасности из-за дождя. Лидирует в Гран-при пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым идёт обладатель поула пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим — напарник Пиастри Ландо Норрис.

В чемпионате на данный момент лидирует Оскар Пиастри.