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Победитель и призёры Гран-при Великобритании получат специальные кубки из Lego

Победитель и призёры Гран-при Великобритании получат специальные кубки из Lego
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Компания Lego предоставила специальные кубки для победителя и призёров Гран-при Великобритании. Помимо традиционных трофеев, пилоты получат кубки, полностью сделанные из Lеgo, — трофей за первое место весит более 2 кг и собран из 2717 деталей. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию Гран-при Великобритании.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Идёт

На момент написания новости гонка нейтрализована машиной безопасности из-за дождя. Лидирует в Гран-при пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым идёт обладатель поула пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим — напарник Пиастри Ландо Норрис.

В чемпионате на данный момент лидирует Оскар Пиастри.

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