Хаджар попал в серьёзную аварию на Гран-при Великобритании, это уже четвёртый сход в гонке

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар серьёзно разбил машину на Гран-при Великобритании. Хаджар из-за водной взвеси не увидел автомобиль Андреа Кими Антонелли перед собой и потерял автомобиль после контакта. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию Гран-при Великобритании.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Этот сход стал уже четвёртым за 20 кругов гонки. Три пилота сошли из-за аварии — помимо Хаджара, это Габриэл Бортолето и Лиам Лоусон. Пилот «Альпин» Франко Колапинто в гонке не стартовал.

На момент написания новости гонка нейтрализована машиной безопасности. Лидирует в Гран-при пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым идёт обладатель поула пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим — напарник Пиастри Ландо Норрис.

В чемпионате на данный момент лидирует Оскар Пиастри.