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Хаджар попал в серьёзную аварию на Гран-при Великобритании, это уже четвёртый сход в гонке

Хаджар попал в серьёзную аварию на Гран-при Великобритании, это уже четвёртый сход в гонке
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Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар серьёзно разбил машину на Гран-при Великобритании. Хаджар из-за водной взвеси не увидел автомобиль Андреа Кими Антонелли перед собой и потерял автомобиль после контакта. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию Гран-при Великобритании.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Идёт

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Этот сход стал уже четвёртым за 20 кругов гонки. Три пилота сошли из-за аварии — помимо Хаджара, это Габриэл Бортолето и Лиам Лоусон. Пилот «Альпин» Франко Колапинто в гонке не стартовал.

На момент написания новости гонка нейтрализована машиной безопасности. Лидирует в Гран-при пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым идёт обладатель поула пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим — напарник Пиастри Ландо Норрис.

В чемпионате на данный момент лидирует Оскар Пиастри.

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