Норрис выиграл Гран-при Великобритании, Пиастри — второй, Хюлькенберг — третий

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в гонке Гран-при Великобритании. Вторым к финишу пришёл его напарник, лидер чемпионата мира Оскар Пиастри, третьим финишировал немецкий гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг.
Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон пришёл к финишу четвёртым. Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» пришёл к финишу пятым.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка
1. Ландо Норрис («Макларен») — 52 круга.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +6.812.
3. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +34.742.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +39.812.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +56.781.
6. Пьер Гасли («Альпин») +59.857.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:00.603.
8. Александер Албон («Уильямс») +1:04.135.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:05.858.
10. Джордж Расселл («Мерседес») +1:10.674.
11. Оливер Берман («Хаас») +1:12.095.
12. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:16.592.
13. Эстебан Окон («Хаас») +1:17.301.
14. Шарль Леклер («Феррари») +1:24.477.
15. Юки Цунода («Ред Булл») +1 круг.
16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — сошёл.
17. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — сошёл.
18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — сошёл.
19. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — сошёл.
20. Франко Колапинто («Альпин») — не стартовал.