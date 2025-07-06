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Норрис выиграл Гран-при Великобритании, Пиастри — второй, Хюлькенберг — третий

Норрис выиграл Гран-при Великобритании, Пиастри — второй, Хюлькенберг — третий
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в гонке Гран-при Великобритании. Вторым к финишу пришёл его напарник, лидер чемпионата мира Оскар Пиастри, третьим финишировал немецкий гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон пришёл к финишу четвёртым. Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» пришёл к финишу пятым.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 52 круга.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +6.812.
3. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +34.742.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +39.812.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +56.781.
6. Пьер Гасли («Альпин») +59.857.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:00.603.
8. Александер Албон («Уильямс») +1:04.135.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:05.858.
10. Джордж Расселл («Мерседес») +1:10.674.
11. Оливер Берман («Хаас») +1:12.095.
12. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:16.592.
13. Эстебан Окон («Хаас») +1:17.301.
14. Шарль Леклер («Феррари») +1:24.477.
15. Юки Цунода («Ред Булл») +1 круг.
16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — сошёл.
17. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — сошёл.
18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — сошёл.
19. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — сошёл.
20. Франко Колапинто («Альпин») — не стартовал.

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