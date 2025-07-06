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Норрис выиграл Гран-при Великобритании, Пиастри — второй, Хюлькенберг — третий

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в гонке Гран-при Великобритании. Вторым к финишу пришёл его напарник, лидер чемпионата мира Оскар Пиастри, третьим финишировал немецкий гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг.

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон пришёл к финишу четвёртым. Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» пришёл к финишу пятым.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 52 круга.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +6.812.

3. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +34.742.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +39.812.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +56.781.

6. Пьер Гасли («Альпин») +59.857.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:00.603.

8. Александер Албон («Уильямс») +1:04.135.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:05.858.

10. Джордж Расселл («Мерседес») +1:10.674.

11. Оливер Берман («Хаас») +1:12.095.

12. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:16.592.

13. Эстебан Окон («Хаас») +1:17.301.

14. Шарль Леклер («Феррари») +1:24.477.

15. Юки Цунода («Ред Булл») +1 круг.

16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — сошёл.

17. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — сошёл.

18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — сошёл.

19. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — сошёл.

20. Франко Колапинто («Альпин») — не стартовал.