Нико Хюлькенберг впервые в карьере поднялся на подиум Гран-при Формулы-1
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Немецкий пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг впервые в карьере поднялся на подиум в Гран-при Формулы-1. Хюлькенберг закончил Гран-при Великобритании на третьей позиции. Этот Гран-при стал для Хюлькенберга 239-м в карьере.
Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742
Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым к финишу пришёл к финишу его напарник, лидер чемпионата мира Оскар Пиастри, третьим финишировал Нико Хюлькенберг. Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон финишировал четвёртым.
Оскар Пиастри сохранил за собой лидерство в чемпионате мира.
Этот подиум стал первым не только для Хюлькенберга, но и в новейшей истории команды «Кик-Заубер».
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