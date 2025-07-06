Нико Хюлькенберг впервые в карьере поднялся на подиум Гран-при Формулы-1

Немецкий пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг впервые в карьере поднялся на подиум в Гран-при Формулы-1. Хюлькенберг закончил Гран-при Великобритании на третьей позиции. Этот Гран-при стал для Хюлькенберга 239-м в карьере.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым к финишу пришёл к финишу его напарник, лидер чемпионата мира Оскар Пиастри, третьим финишировал Нико Хюлькенберг. Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон финишировал четвёртым.

Оскар Пиастри сохранил за собой лидерство в чемпионате мира.

Этот подиум стал первым не только для Хюлькенберга, но и в новейшей истории команды «Кик-Заубер».