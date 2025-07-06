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Хюлькенберг завоевал первый подиум в карьере после старта с 19-го места

Хюлькенберг завоевал первый подиум в карьере после старта с 19-го места
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Немецкий пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг впервые в карьере поднялся на подиум в Гран-при Формулы-1. Хюлькенберг закончил Гран-при Великобритании на третьей позиции. Этот Гран-при стал для Хюлькенберга 239-м в карьере.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742

Нико стартовал в гонке с 19-й позиции.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым к финишу пришёл к финишу его напарник, лидер чемпионата мира Оскар Пиастри, третьим финишировал Нико Хюлькенберг. Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон финишировал четвёртым.

Для новейшей истории «Кик-Забуера» этот подиум также стал первым.

Лидером чемпионата после этой гонки остался Пиастри.

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