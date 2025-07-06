Хюлькенберг прокомментировал первый подиум в карьере

Немецкий пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг прокомментировал финиш на третьем месте в Гран-при Великобритании. Для немца этот подиум стал первым в карьере.

«Приятные ощущения. Заняло немало времени, не так ли? Я всегда знал, что у нас получится когда-нибудь. Давненько тут не был. Отличная гонка — при старте почти с последнего места. Если честно, даже не знаю, как это произошло! Безумная гонка, условия постоянно менялись. Всю гонку мы боролись за выживание, но мы принимали правильные решения, ставили правильные шины в нужный момент, не допускали ошибок.

До последнего пит-стопа я продолжал не верить, но затем услышал, что у нас есть небольшой запас. Он догонял очень быстро, прессинг был огромным, очень напряжённая гонка. Но мы не сломались, не допускали ошибок, и, разумеется, я очень этим доволен. Я знал, что Льюис сделает всё возможное перед своими болельщиками, но, простите, ребята, это и мой день тоже», — сказал Хюлькенберг в интервью после финиша.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым к финишу пришёл к финишу его напарник, лидер чемпионата мира Оскар Пиастри.