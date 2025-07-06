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Хюлькенберг прокомментировал первый подиум в карьере

Хюлькенберг прокомментировал первый подиум в карьере
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Немецкий пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг прокомментировал финиш на третьем месте в Гран-при Великобритании. Для немца этот подиум стал первым в карьере.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742

«Приятные ощущения. Заняло немало времени, не так ли? Я всегда знал, что у нас получится когда-нибудь. Давненько тут не был. Отличная гонка — при старте почти с последнего места. Если честно, даже не знаю, как это произошло! Безумная гонка, условия постоянно менялись. Всю гонку мы боролись за выживание, но мы принимали правильные решения, ставили правильные шины в нужный момент, не допускали ошибок.

До последнего пит-стопа я продолжал не верить, но затем услышал, что у нас есть небольшой запас. Он догонял очень быстро, прессинг был огромным, очень напряжённая гонка. Но мы не сломались, не допускали ошибок, и, разумеется, я очень этим доволен. Я знал, что Льюис сделает всё возможное перед своими болельщиками, но, простите, ребята, это и мой день тоже», — сказал Хюлькенберг в интервью после финиша.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым к финишу пришёл к финишу его напарник, лидер чемпионата мира Оскар Пиастри.

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