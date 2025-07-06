«Не буду многого говорить, иначе будут проблемы». Пиастри — о штрафе

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал второй результат на Гран-при Великобритании.

«Многого не скажу, иначе создам себе проблем. Поздравляю Нико, он заслужил. Наверное, это главное событие дня. Оказывается, тормозить позади автомобиля безопасности больше нельзя. Хотя я делал это за пять кругов до этого. Но я всё равно не буду многого говорить, иначе у меня будут проблемы. Я всё равно люблю Сильверстоун, даже несмотря на такие дни, как сегодня», — сказал Пиастри в интервью после финиша.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Третьим финишировал Нико Хюлькенберг.