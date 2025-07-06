«Не буду многого говорить, иначе будут проблемы». Пиастри — о штрафе
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал второй результат на Гран-при Великобритании.
Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742
«Многого не скажу, иначе создам себе проблем. Поздравляю Нико, он заслужил. Наверное, это главное событие дня. Оказывается, тормозить позади автомобиля безопасности больше нельзя. Хотя я делал это за пять кругов до этого. Но я всё равно не буду многого говорить, иначе у меня будут проблемы. Я всё равно люблю Сильверстоун, даже несмотря на такие дни, как сегодня», — сказал Пиастри в интервью после финиша.
Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Третьим финишировал Нико Хюлькенберг.
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