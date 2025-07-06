«Такие моменты остаются с тобой навсегда». Норрис — о первой победе на домашней трассе

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу на Гран-при Великобритании.

«Невероятно! Это то, о чём я мечтал. Всё, чего я хотел добиться, кроме чемпионского титула, конечно. Очень горжусь этой победой. Здесь для меня всё началось, и я, к счастью, получил свой шанс. Невероятная гонка, как всегда, очень непростая, но поддержка болельщиков сегодня сыграла роль. Хочу всем сказать спасибо. Главным было не испоганить всё — это всегда правило номер один.

На последних кругах я немного поглядывал на трибуны, хотел насладиться моментом. Возможно, такого больше никогда не случится. Хотя надеюсь, что ещё будет возможность. Но такие моменты остаются с тобой навсегда. Также хотел бы отдать должное Оскару — он сегодня весь день был быстр. Мы сражаемся, и, конечно, моменты, когда он впереди, нравятся мне не так сильно, как когда он позади, но такова жизнь», — сказал Пиастри в интервью после финиша.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым к финишу пришёл к финишу его напарник, лидер чемпионата мира Оскар Пиастри.