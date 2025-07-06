Хэмилтон впервые с 2013 года не попал на подиум Гран-при Великобритании
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Пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон впервые с 2013 года не сумел попасть на подиум на домашнем этапе чемпионата мира — Гран-при Великобритании.
Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742
Начиная с 2014 года, Хэмилтон одержал на трассе в Сильверстоуне восемь побед, дважды финишировал третьим и один раз вторым. Кроме того, Хэмилтон пришёл к финишу вторым на Гран-при 70-летия в 2020 году.
Это первый сезон для семикратного чемпиона мира в составе итальянской команды «Феррари». В настоящий момент он занимает шестое место в чемпионате мира, набрав 103 очка. Лидирует в личном зачёте Оскар Пиастри, на счету которого 234 балла.
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