Хэмилтон впервые с 2013 года не попал на подиум Гран-при Великобритании

Пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон впервые с 2013 года не сумел попасть на подиум на домашнем этапе чемпионата мира — Гран-при Великобритании.

Начиная с 2014 года, Хэмилтон одержал на трассе в Сильверстоуне восемь побед, дважды финишировал третьим и один раз вторым. Кроме того, Хэмилтон пришёл к финишу вторым на Гран-при 70-летия в 2020 году.

Это первый сезон для семикратного чемпиона мира в составе итальянской команды «Феррари». В настоящий момент он занимает шестое место в чемпионате мира, набрав 103 очка. Лидирует в личном зачёте Оскар Пиастри, на счету которого 234 балла.