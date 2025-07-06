Ферстаппен догнал Хюлькенберга после финиша, чтобы поздравить с подиумом
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен оперативно поздравил немецкого пилота «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберга с первым в карьере подиумом после финиша Гран-при Великобритании Формулы-1. На круге возвращения в боксы Ферстаппен увидел впереди болид Хюлькенберга и специально ускорился, чтобы поравняться с машиной коллеги и приветственно помахать кулаком, поздравляя немца.
Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742
Ферстаппен машет кулаком Хюлькенбергу
Фото: Кадр трансляции
Хюлькенберг финишировал в гонке на третьем месте после старта с 19-го. Это первый подиум в карьере Нико в Формуле-1 за 239 Гран-при начиная с сезона-2010.
Ферстаппен после разворота перед рестартом финишировал на пятом месте, хотя до своей ошибки шёл на второй позиции.
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