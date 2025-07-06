Ферстаппен догнал Хюлькенберга после финиша, чтобы поздравить с подиумом

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен оперативно поздравил немецкого пилота «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберга с первым в карьере подиумом после финиша Гран-при Великобритании Формулы-1. На круге возвращения в боксы Ферстаппен увидел впереди болид Хюлькенберга и специально ускорился, чтобы поравняться с машиной коллеги и приветственно помахать кулаком, поздравляя немца.

Ферстаппен машет кулаком Хюлькенбергу Фото: Кадр трансляции

Хюлькенберг финишировал в гонке на третьем месте после старта с 19-го. Это первый подиум в карьере Нико в Формуле-1 за 239 Гран-при начиная с сезона-2010.

Ферстаппен после разворота перед рестартом финишировал на пятом месте, хотя до своей ошибки шёл на второй позиции.