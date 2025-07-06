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Общий зачёт Ф-1 после ГП Великобритании: Норрис сократил отставание от Пиастри до 8 очков

Общий зачёт Ф-1 после ГП Великобритании: Норрис сократил отставание от Пиастри до 8 очков
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В общем зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при Великобритании по-прежнему лидирует Оскар Пиастри, его отрыв от Ландо Норриса сократился до восьми баллов. Макс Ферстаппен сохранил третью позицию, однако проигрывает Пиастри 69 очков. Следом за ним по-прежнему идут Джордж Расселл и Шарль Леклер.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 234 очка.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 226.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 165.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 147.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 119.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 103.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 63.
8. Александер Албон («Уильямс») — 46.
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 37.
10. Эстебан Окон («Хаас») — 23.

В Кубке конструкторов «Макларену» гарантирована первая позиция на пять этапов вперёд, а вот в борьбе за второе место «Феррари» немного оторвалась от «Мерседеса» — теперь разрыв между этими командами составляет 12 баллов. В борьбе за шестую позицию «Кик-Заубер» опередил сразу три команды и поднялся на шестое место благодаря первому в карьере подиуму Нико Хюлькенберга.

Формула-1. Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 460 очков.
2. «Феррари» — 222.
3. «Мерседес» — 210.
4. «Ред Булл» — 172.
5. «Уильямс» — 59.
6. «Кик-Заубер» — 41.
7. «Рейсинг Буллз» — 36.
8. «Хаас» — 29.
9. «Астон Мартин» — 36.
10. «Альпин» — 19.

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