Общий зачёт Ф-1 после ГП Великобритании: Норрис сократил отставание от Пиастри до 8 очков

В общем зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при Великобритании по-прежнему лидирует Оскар Пиастри, его отрыв от Ландо Норриса сократился до восьми баллов. Макс Ферстаппен сохранил третью позицию, однако проигрывает Пиастри 69 очков. Следом за ним по-прежнему идут Джордж Расселл и Шарль Леклер.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 234 очка.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 226.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 165.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 147.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 119.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 103.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 63.

8. Александер Албон («Уильямс») — 46.

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 37.

10. Эстебан Окон («Хаас») — 23.

В Кубке конструкторов «Макларену» гарантирована первая позиция на пять этапов вперёд, а вот в борьбе за второе место «Феррари» немного оторвалась от «Мерседеса» — теперь разрыв между этими командами составляет 12 баллов. В борьбе за шестую позицию «Кик-Заубер» опередил сразу три команды и поднялся на шестое место благодаря первому в карьере подиуму Нико Хюлькенберга.

Формула-1. Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 460 очков.

2. «Феррари» — 222.

3. «Мерседес» — 210.

4. «Ред Булл» — 172.

5. «Уильямс» — 59.

6. «Кик-Заубер» — 41.

7. «Рейсинг Буллз» — 36.

8. «Хаас» — 29.

9. «Астон Мартин» — 36.

10. «Альпин» — 19.