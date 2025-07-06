Хюлькенберг избавился от антирекорда по числу Гран-при Формулы-1 без подиумов

Финиш на третьем месте в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1 позволил немецкому пилоту «Кик-Заубера» Нико Хюлькенбергу избавиться от антирекорда по числу Гран-при без единого попадания на подиум. Немец ни разу не попадал в тройку лучших на предыдущих 238 Гран-при, но с 239-й попытки поднялся на подиум.

Теперь, после успеха Хюлькенберга, первое место в антирейтинге ушло Адриану Сутилю — на его счету 128 Гран-при Формулы-1 без финиша в первой тройке.

Гран-при в Формуле-1 без подиума

1. Адриан Сутиль — 128.

2. Пьерлуиджи Мартини — 118.

3. Филипп Альо — 109.

4. Юки Цунода — 99.

5. Педро Динис — 98.

6. Маркус Эрикссон — 97.

7. Укио Катаяма — 95.

8. Джонатан Палмер — 83.

9. Марк Зурер — 81.

10. Витантонио Льюцци — 80.