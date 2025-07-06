Хюлькенберг избавился от антирекорда по числу Гран-при Формулы-1 без подиумов

Финиш на третьем месте в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1 позволил немецкому пилоту «Кик-Заубера» Нико Хюлькенбергу избавиться от антирекорда по числу Гран-при без единого попадания на подиум. Немец ни разу не попадал в тройку лучших на предыдущих 238 Гран-при, но с 239-й попытки поднялся на подиум.
Теперь, после успеха Хюлькенберга, первое место в антирейтинге ушло Адриану Сутилю — на его счету 128 Гран-при Формулы-1 без финиша в первой тройке.
Гран-при в Формуле-1 без подиума
1. Адриан Сутиль — 128.
2. Пьерлуиджи Мартини — 118.
3. Филипп Альо — 109.
4. Юки Цунода — 99.
5. Педро Динис — 98.
6. Маркус Эрикссон — 97.
7. Укио Катаяма — 95.
8. Джонатан Палмер — 83.
9. Марк Зурер — 81.
10. Витантонио Льюцци — 80.