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Норрис за Хюлькенберга принёс шлем Нико в комнату перед подиумом

Норрис за Хюлькенберга принёс шлем Нико в комнату перед подиумом
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Забавный эпизод произошёл после финиша гонки Гран-при Великобритании Формулы-1 на «Сильверстоуне». Немецкий гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг, впервые в карьере попавший на подиум, оказался не в курсе одного из правил и на захватил с собой шлем в комнату гонщиков перед подиумом. Шлем Хюлькенберга в итоге принёс победитель гонки пилот «Макларена» Ландо Норрис, который и установил шлем немца в предназначенную для обладателя третьего места нишу.

Норрис ставит шлем Хюлькенберга

Норрис ставит шлем Хюлькенберга

Фото: F1 TV

Отметим, что для Норриса этот подиум стал уже 36-м в карьере в Формуле-1. Для Оскара Пиастри, финишировавшего на Гран-при Великобритании вторым, — 20-м.

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