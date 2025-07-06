Хэмилтон установил карьерный антирекорд на Гран-при Великобритании

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон установил антирекорд на Гран-при Великобритании. После этой гонки Хэмилтон не поднимался на подиум уже на протяжении 14 этапов подряд.

В последний раз Хэмилтон поднимался на подиум на Гран-при Лас-Вегаса 2024 года.

Лучшим результатом Хэмилтона в «Феррари» на данный момент является четвёртое место в основной гонке — он финишировал на нём трижды — в Имоле, Австрии и сегодня в Сильверстоуне.

Это первый сезон для семикратного чемпиона мира в составе итальянской команды «Феррари». В настоящий момент он занимает шестое место в чемпионате мира, набрав 103 очка. Лидирует в личном зачёте Оскар Пиастри, на счету которого 234 балла.