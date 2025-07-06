Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Команды Ф-1 скинулись шампанским для «Кик-Заубера», у которого не было ни бутылки

Команды Ф-1 скинулись шампанским для «Кик-Заубера», у которого не было ни бутылки
Комментарии

Команды Формулы-1 помогли коллегам из «Кик-Заубера» организовать празднование после попадания Нико Хюлькенберга на подиум на Гран-при Великобритании. Как сообщает немецкий Sky Sport, швейцарская команда не имела в запасе ни одной бутылки шампанского.

Первые бутылки «Кик-Зауберу» принесли из «Астон Мартин», а затем своими запасами поделился «Мерседес», который оставил на пакете поздравление Хюлькенбергу: «Искренние поздравления с первым подиумом! Твой «Мерседес».

Шампанское от «Мерседеса»

Шампанское от «Мерседеса»

Фото: Sky Sport De

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым к финишу пришёл к финишу его напарник, лидер чемпионата мира Оскар Пиастри.

Материалы по теме
Это вообще как?! Первый подиум невезучего ветерана Ф-1 за 15 лет — при старте 19-м!
Это вообще как?! Первый подиум невезучего ветерана Ф-1 за 15 лет — при старте 19-м!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android