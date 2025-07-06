Команды Ф-1 скинулись шампанским для «Кик-Заубера», у которого не было ни бутылки

Команды Формулы-1 помогли коллегам из «Кик-Заубера» организовать празднование после попадания Нико Хюлькенберга на подиум на Гран-при Великобритании. Как сообщает немецкий Sky Sport, швейцарская команда не имела в запасе ни одной бутылки шампанского.

Первые бутылки «Кик-Зауберу» принесли из «Астон Мартин», а затем своими запасами поделился «Мерседес», который оставил на пакете поздравление Хюлькенбергу: «Искренние поздравления с первым подиумом! Твой «Мерседес».

Шампанское от «Мерседеса» Фото: Sky Sport De

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым к финишу пришёл к финишу его напарник, лидер чемпионата мира Оскар Пиастри.