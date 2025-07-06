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Пиастри по ходу гонки предлагал «Макларену» выпустить его вперёд после штрафа

Пиастри по ходу гонки предлагал «Макларену» выпустить его вперёд после штрафа
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Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри по ходу гонки Гран-при Великобритании предлагал своей команде по радио прибегнуть к командной тактике. Пиастри считал несправедливым собственный 10-секундный штраф за резкое торможение позади сейфти-кара — именно из-за этого наказания Оскар отдал лидерство в гонке Ландо Норрису.

«Я не думаю, что штраф был очень-то справедливым. Знаю, что это вызовет много вопросов, но если вы тоже считаете такое более справедливым, то, думаю, нам следует поменяться местами обратно, а затем сражаться», — сказал Пиастри по радио.

Команда ответила Оскару, что не будет отдавать каких-либо приказов.

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