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Стюарды объяснили штраф Оскара Пиастри на Гран-при Великобритании

Стюарды объяснили штраф Оскара Пиастри на Гран-при Великобритании
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Стюарды Гран-при Великобритании объяснили причины, по которым пилот «Макларена» Оскар Пиастри был оштрафован на 10 секунд за его манёвр перед завершением периода машины безопасности.

«Стюарды рассмотрели данные системы позиционирования/маршалинга, видео, телеметрию, радиосвязь команды и видеоматериалы из болида.

Когда контроль объявил, что на этом круге машина безопасности заезжает, а огни были погашены, машина под номером 81 резко затормозила и снизила скорость между 14-м и 15-м поворотом с 218 км/ч до 52 км/ч. В результате этого машина под номером 1 была вынуждена предпринять маневр уклонения, чтобы избежать столкновения. Это на мгновение привело к тому, что автомобиль 1 неизбежно обогнал автомобиль 81, но сразу же вернул позицию.

Статья 55.15 Спортивного регламента ФИА требовала, чтобы машина под номером 81 двигалась со скоростью, которая не предполагала бы резкого торможения, которое может подвергнуть опасности других пилотов с момента, когда огни автомобиля безопасности были погашены.

То, что сделал пилот машины под номером 81, было явным нарушением этого пункта. В соответствии с правилами мы наложили на пилота штраф в 10 секунд», — гласит объяснение стюардов.

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