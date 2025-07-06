Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен назвал «жёстким» штраф Пиастри

Ферстаппен назвал «жёстким» штраф Пиастри
Комментарии

Четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал штраф пилота «Макларена» Оскара Пиастри за нарушение под машиной безопасности на Гран-при Великобритании.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742

Пиастри резко замедлился в момент, когда машина безопасности погасила огни, из-за чего в него чуть не врезался Ферстаппен, который на мгновение опередил Пиастри, несмотря на запрет на обгоны.

«Разумеется, со мной уже несколько раз случалось, что люди так со мной поступали. Только после гонки я услышал, что он получил за это 10 секунд. Конечно, это, опять же, очень жёстко — 10-секундный штраф. Но да, я не устанавливаю правила», — сказал Ферстаппен в эфире Viaplay.

Пиастри после штрафа закончил гонку на второй позиции, Ферстаппен финишировал пятым.

Материалы по теме
Судьбу победы решил спорный штраф, Ферстаппен дважды ошибся. Яркий ГП Великобритании
Live
Судьбу победы решил спорный штраф, Ферстаппен дважды ошибся. Яркий ГП Великобритании
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android