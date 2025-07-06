Ферстаппен назвал «жёстким» штраф Пиастри

Четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал штраф пилота «Макларена» Оскара Пиастри за нарушение под машиной безопасности на Гран-при Великобритании.

Пиастри резко замедлился в момент, когда машина безопасности погасила огни, из-за чего в него чуть не врезался Ферстаппен, который на мгновение опередил Пиастри, несмотря на запрет на обгоны.

«Разумеется, со мной уже несколько раз случалось, что люди так со мной поступали. Только после гонки я услышал, что он получил за это 10 секунд. Конечно, это, опять же, очень жёстко — 10-секундный штраф. Но да, я не устанавливаю правила», — сказал Ферстаппен в эфире Viaplay.

Пиастри после штрафа закончил гонку на второй позиции, Ферстаппен финишировал пятым.