Сайнс рассказал о столкновении с Леклером, которое не позволило ему набрать очки

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс объяснил, почему ему не удалось набрать очки на Гран-при Великобритании.

«У меня была хорошая гонка, я избегал неприятностей, я контролировал износ шин и держал хороший темп. К сожалению, ближе к финишу я хотел обогнать Шарля на сликах, но он потерял машину в 15-м повороте, выехал на трассу и задел моё переднее крыло и переднюю часть днища. Мы оба вылетели, потеряв много позиций, а я повредил машину.

Кажется, это показывает историю моего сезона до сих пор. Очень раздражает, что разные проблемы продолжают влиять на наш уикенд. Я хорошо пилотирую и знаю, что наступят лучшие дни, но на данный момент это расстраивает. Я с нетерпением жду двухнедельного перерыва, и, надеюсь, мы сможем провести лучшую вторую половину сезона. Огромное спасибо всем фанатам в эти выходные. Ваша поддержка была потрясающей», — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.