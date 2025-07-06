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Сайнс рассказал о столкновении с Леклером, которое не позволило ему набрать очки

Сайнс рассказал о столкновении с Леклером, которое не позволило ему набрать очки
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс объяснил, почему ему не удалось набрать очки на Гран-при Великобритании.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742

«У меня была хорошая гонка, я избегал неприятностей, я контролировал износ шин и держал хороший темп. К сожалению, ближе к финишу я хотел обогнать Шарля на сликах, но он потерял машину в 15-м повороте, выехал на трассу и задел моё переднее крыло и переднюю часть днища. Мы оба вылетели, потеряв много позиций, а я повредил машину.

Кажется, это показывает историю моего сезона до сих пор. Очень раздражает, что разные проблемы продолжают влиять на наш уикенд. Я хорошо пилотирую и знаю, что наступят лучшие дни, но на данный момент это расстраивает. Я с нетерпением жду двухнедельного перерыва, и, надеюсь, мы сможем провести лучшую вторую половину сезона. Огромное спасибо всем фанатам в эти выходные. Ваша поддержка была потрясающей», — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.

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