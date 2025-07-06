Ферстаппен: было сложно пилотировать с такими настройками заднего крыла

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги Гран-при Великобритании, который он закончил на пятой позиции.

«Не самый выдающийся для нас день. Мы и не думали, что трасса будет настолько мокрой. За ночь погода изменилась не в нашу пользу, так что было сложно пилотировать с такими настройками заднего крыла. Каждый раз, когда болид настроен на низкую прижимную силу, мы не можем её сбалансировать в быстрых и медленных поворотах при помощи тех инструментов, которые есть в нашем распоряжении.

На рестарте я допустил разворот и потерял много позиций. Я не знаю, что произошло, когда я пытался нажать на педаль газа, но после этого мне удалось отыграться и финишировать пятым.

Стоит отметить как позитивный момент нашу стратегию. Мы принимали верные решения, вовремя провели пит-стоп и удачно остались на промежуточных. Всё сделано правильно, но на промежуточных шинах нам не хватило темпа. Это гонки. Конечно, мы недовольны пятым местом, но нужно идти вперёд.

Я не получил особого удовольствия от гонки, но приятно видеть Нико на подиуме впервые. Уверен, вечером он отпразднует. Следующий этап пройдёт в Спа на моей любимой трассе в календаре. Надеюсь, там мы сможем выступить лучше», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.