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Ферстаппен: было сложно пилотировать с такими настройками заднего крыла

Ферстаппен: было сложно пилотировать с такими настройками заднего крыла
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги Гран-при Великобритании, который он закончил на пятой позиции.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742

«Не самый выдающийся для нас день. Мы и не думали, что трасса будет настолько мокрой. За ночь погода изменилась не в нашу пользу, так что было сложно пилотировать с такими настройками заднего крыла. Каждый раз, когда болид настроен на низкую прижимную силу, мы не можем её сбалансировать в быстрых и медленных поворотах при помощи тех инструментов, которые есть в нашем распоряжении.

На рестарте я допустил разворот и потерял много позиций. Я не знаю, что произошло, когда я пытался нажать на педаль газа, но после этого мне удалось отыграться и финишировать пятым.

Стоит отметить как позитивный момент нашу стратегию. Мы принимали верные решения, вовремя провели пит-стоп и удачно остались на промежуточных. Всё сделано правильно, но на промежуточных шинах нам не хватило темпа. Это гонки. Конечно, мы недовольны пятым местом, но нужно идти вперёд.

Я не получил особого удовольствия от гонки, но приятно видеть Нико на подиуме впервые. Уверен, вечером он отпразднует. Следующий этап пройдёт в Спа на моей любимой трассе в календаре. Надеюсь, там мы сможем выступить лучше», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

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