Шарль Леклер назвал две главные причины своего слабого выступления в гонке

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал финиш на 14-м месте в гонке Гран-при Великобритании. Перед стартом гонки монегаск решил перейти на слики, что оказалось неверным решением.
«Стратегия? Я недоволен своим решением, но это было моё решение. Я думал, что первый и второй сектора подойдут для сликов. Третий сектор был мокрым, но я ожидал, что трасса подсохнет намного быстрее. А вышло не так. Это одна из причин, почему у нас была плохая гонка. Но я бы сказал, что самый важный момент — это нехватка темпа. И я не могу ответить, почему так, пока не вернусь домой. Я буду упорно работать, чтобы понять, что происходило.
Я ещё не видел темпа Льюиса, но определённо он был намного быстрее меня. Так что единственный позитивный момент — то, что Льюис на такой же машине был намного быстрее. Значит, есть вещи, которые я могу извлечь из сегодняшнего дня. Потому что если бы у обоих пилотов были такие проблемы, то было бы намного сложнее понять, что происходит», — приводит слова Леклера FormulaPassion.
- 6 июля 2025
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