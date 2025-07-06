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Шарль Леклер назвал две главные причины своего слабого выступления в гонке

Шарль Леклер назвал две главные причины своего слабого выступления в гонке
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал финиш на 14-м месте в гонке Гран-при Великобритании. Перед стартом гонки монегаск решил перейти на слики, что оказалось неверным решением.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742

«Стратегия? Я недоволен своим решением, но это было моё решение. Я думал, что первый и второй сектора подойдут для сликов. Третий сектор был мокрым, но я ожидал, что трасса подсохнет намного быстрее. А вышло не так. Это одна из причин, почему у нас была плохая гонка. Но я бы сказал, что самый важный момент — это нехватка темпа. И я не могу ответить, почему так, пока не вернусь домой. Я буду упорно работать, чтобы понять, что происходило.

Я ещё не видел темпа Льюиса, но определённо он был намного быстрее меня. Так что единственный позитивный момент — то, что Льюис на такой же машине был намного быстрее. Значит, есть вещи, которые я могу извлечь из сегодняшнего дня. Потому что если бы у обоих пилотов были такие проблемы, то было бы намного сложнее понять, что происходит», — приводит слова Леклера FormulaPassion.

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