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Цунода объяснил последний результат на Гран-при Великобритании

Цунода объяснил последний результат на Гран-при Великобритании
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Пилот «Ред Булл» Юки Цунода подвёл итоги Гран-при Великобритании, который он закончил на 15-й позиции.

«Было непросто, но я бы не сказал, что допустил много ошибок. У меня просто возникли серьёзные проблемы с темпом. На сухой трассе мне не хватало скорости. Дождь сегодня оказался главной проблемой, после чего шины сильно деградировали.

Инцидент с Берманом получился странным. Касание было минимальным, но в таких условиях у этого были серьёзные последствия. Сразу после гонки я подошёл к нему, чтобы извиниться.

Если говорить о положительных моментах, то скорость на короткой серии кругов была неплохой, но на длинной серии износ шин был ужасным. Я очень уверенно чувствовал себя под дождём, но нам нужно понять, почему у меня не было скорости. Возможном, дело было в прижимной силе, но я всё равно оказался медленнее, чем должен был быть. В Бельгии картина должна быть другой, так что мы будем над этим работать», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.

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