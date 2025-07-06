В «Хаасе» прокомментировали столкновение Бермана и Окона

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу прокомментировал столкновение пилотов команды Эстебана Окона и Оливера Бермана.

«Столкновение наших пилотов — последнее, что должно было происходить. Я посмотрел на записи с камер, поговорил с обоими и понял, что это был гоночный инцидент. Если посмотреть, как наши пилоты оказались рядом, то мы увидим, что мы правильно выбрали время пит-стопа. Первой в боксы заехала машина, которая была впереди. Но затем Оливер ошибся в скоростном повороте и из-за этого оказался позади Эстебана, когда тот вернулся на трассу после пит-стопа.

У Оливера была лучшая ситуация по шинам, так что он пошёл на обгон, но такой ситуации вообще не должно было случиться. Когда у них разные стратегии или разные скорости и мы просим их поменяться позициями, они действуют как настоящие командные игроки. Они не спорят и выполняют свою работу. Это был гоночный инцидент, но нам нужно быть уверенными, что подобное больше не повторится», — приводит слова Комацу пресс-служба команды.