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Судьи вынесли решения по авариям Хаджара с Антонелли и Бермана с Оконом

Судьи вынесли решения по авариям Хаджара с Антонелли и Бермана с Оконом
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Стюарды Гран-при Великобритании Формулы-1 завершили расследование двух инцидентов, состоявшихся по ходу гонки. Во время одного из рестартов Исак Хаджар врезался сзади в Андреа Кими Антонелли — француз сошёл сразу, а итальянец через несколько кругов. Позднее по ходу гонки при борьбе трёх машин Оливер Берман задел болид своего напарника Эстебана Окона, после чего оба «Хааса» развернуло.

В обоих случаях судьи не стали никого штрафовать. Антонелли во время слушаний признал, что из-за плохой видимости тормозил раньше обычного, а Хаджар увидел «Мерседес» слишком поздно, чтобы отреагировать. Оба пилота не обвиняли друг друга в случившемся.

Что касается аварии пилотов «Хааса», то гонщики в начале слушаний отметили, что не винят друг друга и что во многом инцидент возник из-за непростых условий, когда пилоты ехали на сликах по сырой трассе. Судьи отметили, что Берман имел основания занять внутренний радиус поворота, но при этом и Окон не мог взять шире, так как в том же месте находилась ещё одна машина. Соответственно, никто из пилотов не получил наказания и штрафных баллов.

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