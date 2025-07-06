Хэмилтон: не могу передать, как сложно управлять этой машиной в дождевых условиях!

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от гонки Гран-при Великобритании, где он финишировал четвёртым.

«Трудный день — думаю, для всех. Не тот результат, на какой я надеялся, но всё же набрал какие-то очки. Это была самая сложная машина, какой я когда-либо управлял здесь в таких условиях. Ей было невероятно трудно управлять. Я многое сегодня узнал, можно извлечь много уроков. Я во второй раз управлял этой машиной в дождевых условиях — не могу передать, как это сложно! Эта машина не любит такие условия.

Стало ли попроще управлять, когда подсохло? Не особо — получше стало, когда в конце стало совсем сухо. Но даже тогда вы могли видеть, как я слегка вылетел, а потом был разворот в 11-м повороте. В общем, сегодня много ошибок», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.