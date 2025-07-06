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Диксон выиграл гонку IndyCar на трассе «Мид-Огайо» после ошибки Палоу, Шварцман — 21-й

Диксон выиграл гонку IndyCar на трассе «Мид-Огайо» после ошибки Палоу, Шварцман — 21-й
Скотт Диксон на трассе «Мид-Огайо»
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Пилот команды Chip Ganassi Racing Скотт Диксон выиграл гонку Honda Indy 200 at Mid-Ohio — 10-й этап сезона IndyCar, который состоялся на дорожной трассе «Мид-Огайо». Для Диксона это первая победа в сезоне-2025 и 59-я в карьере.

На протяжении всей дистанции в гонке доминировал стартовавший с поула Алекс Палоу, однако за пять кругов до финиша он допустил ошибку и выехал за пределы трассы. Этим воспользовался Диксон, который опередил партнёра по команде и возглавил гонку. Палоу сумел вновь найти ритм и продолжить борьбу — вплоть до самого финиша он вплотную прессинговал Диксона, но контратаковать его так и не смог и остался в итоге вторым.

Третью позицию занял известный по выступлениям в Формуле-2 Кристиан Лундгор, выступающий за Arrow McLaren. Экс-пилоты Формулы-1 Маркус Эрикссон и Александер Росси заняли 12-е и 15-е места.

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман при старте с 27-й позиции пробился на 21-ю строчку. Его напарник из Prema Racing Каллум Айлотт за счёт более удачной тактики пробился на 13-е место.

IndyCar. Honda Indy 200 at Mid-Ohio (топ-10):
1. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 90 кругов.
2. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +0.4 сек.
3. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) +2.1.
4. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) +7.2.
5. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) +10.3.
6. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) +27.6.
7. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) +28.8.
8. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +31.8.
9. Ринус Викей (Dale Coyne Racing) +33.9.
10. Киффин Симпсон (Chip Ganassi Racing) +34.9.
…21. Роберт Шварцман (Prema Racing) +58.8.

Несмотря на поражение, Палоу увеличил преимущество в общем зачёте — Кайл Кирквуд, главный преследователь испанца, финишировал лишь восьмым и теперь уступает ему 113 очков. Палоу, таким образом, гарантирована первая позиция чемпионата на два этапа вперёд. Третьим по-прежнему идёт Пато О’Уорд, а на четвёртую строчку поднялся Скотт Диксон, который теперь опережает Кристиана Лундгора и Феликса Розенквиста. Роберт Шварцман пропустил Луи Фостера и откатился на 23-е место, Каллум Айлотт сохраняет 26-ю строчку.

Общий зачёт (топ-10):
1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 430 очков.
2. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 317.
3. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 305.
4. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 282.
5. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 263.
6. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 259.
7. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 217.
8. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) — 209.
9. Уилл Пауэр (Team Penske) — 202.
10. Сантино Ферруччи (AJ Foyt Enterprises) — 198.
…23. Роберт Шварцман (Prema Racing) — 113.

Сезон IndyCar продолжится сдвоенным уикендом на овале «Айова Спидвей» 12–13 июля.

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