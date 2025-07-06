Норрис травмировал нос, когда хотел показать победный кубок болельщикам

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис заработал небольшую травму носа, когда планировал показать призовой кубок за победу на Гран-при Великобритании болельщикам на трибунах. Норрис планировал забраться на решётку, отделяющую пит-уолл от стартовой прямой, однако перед Ландо на решётку уже залезло несколько человек, часть решётки не выдержала и начала падать — стоявший позади Норрис получил удар по носу то ли от решётки, то ли от отлетевшего с ограждения фотографа.

Ландо Норрис держится за нос Фото: Sky Sports

В итоге Норрис не смог показать кубок и, держась за нос, отправился обратно в сторону боксов. Позднее Норрис принял участие во встрече с болельщиками в фан-зоне «Сильверстоуна» — инцидент привёл к появлению небольшого шрама на носу, который заклеили пластырем.