Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер: в штрафе Пиастри нет ничего удивительного. Странно, что не наказали Расселла

Хорнер: в штрафе Пиастри нет ничего удивительного. Странно, что не наказали Расселла
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал инцидент между пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри и гонщиком австрийской команды Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742

«В штрафе Пиастри нет ничего удивительного. Странно, что Расселла не наказали в Канаде. Случившееся на рестарте предопределило исход нашей гонки, а после этого Ферстаппен допустил ошибку в попытке угнаться за Оскаром, а шины к тому моменту уже потеряли нужную температуру из-за того, что случилось ранее.

В тот момент мы просто застряли в грязном воздухе в середине пелотона и уже ничего не могли сделать. Но на финальных отрезках, когда условия стали сухими, наш темп вновь вернулся. Не думаю, что при нормальных условиях мы могли побороться с «Маклареном», но на подиум у нас точно шансы были», — приводит слова Кристиана Хорнера FormulaPassion.

Материалы по теме
Судьбу победы решил спорный штраф, Ферстаппен дважды ошибся. Яркий ГП Великобритании
Live
Судьбу победы решил спорный штраф, Ферстаппен дважды ошибся. Яркий ГП Великобритании
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android