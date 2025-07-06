Хорнер: в штрафе Пиастри нет ничего удивительного. Странно, что не наказали Расселла

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал инцидент между пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри и гонщиком австрийской команды Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании.
«В штрафе Пиастри нет ничего удивительного. Странно, что Расселла не наказали в Канаде. Случившееся на рестарте предопределило исход нашей гонки, а после этого Ферстаппен допустил ошибку в попытке угнаться за Оскаром, а шины к тому моменту уже потеряли нужную температуру из-за того, что случилось ранее.
В тот момент мы просто застряли в грязном воздухе в середине пелотона и уже ничего не могли сделать. Но на финальных отрезках, когда условия стали сухими, наш темп вновь вернулся. Не думаю, что при нормальных условиях мы могли побороться с «Маклареном», но на подиум у нас точно шансы были», — приводит слова Кристиана Хорнера FormulaPassion.
- 6 июля 2025
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