Хорнер: в штрафе Пиастри нет ничего удивительного. Странно, что не наказали Расселла

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал инцидент между пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри и гонщиком австрийской команды Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании.

«В штрафе Пиастри нет ничего удивительного. Странно, что Расселла не наказали в Канаде. Случившееся на рестарте предопределило исход нашей гонки, а после этого Ферстаппен допустил ошибку в попытке угнаться за Оскаром, а шины к тому моменту уже потеряли нужную температуру из-за того, что случилось ранее.

В тот момент мы просто застряли в грязном воздухе в середине пелотона и уже ничего не могли сделать. Но на финальных отрезках, когда условия стали сухими, наш темп вновь вернулся. Не думаю, что при нормальных условиях мы могли побороться с «Маклареном», но на подиум у нас точно шансы были», — приводит слова Кристиана Хорнера FormulaPassion.