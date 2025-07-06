Стелла — о штрафе Пиастри: у других пилотов есть навыки делать ситуацию хуже, чем она есть

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о штрафе пилота «Макларена» Оскара Пиастри на Гран-при Великобритании.

«Я должен сказать, что наказание всё ещё выглядит суровым. Есть несколько факторов, которые мы хотели бы, чтобы стюарды приняли во внимание.

Во-первых, автомобиль безопасности погасил огни слишком поздно, не оставив лидеру много времени для рестарта в условиях, когда вы теряете температуру шин, вы теряете температуру тормозов, и то же самое было со всеми.

Нам также стоит посмотреть, не сделали ли другие участники ситуации её хуже, чем она есть на самом деле, потому что мы знаем, что в навыках некоторых пилотов определённо есть возможность заставить других выглядеть так, будто они совершают серьёзные нарушения, когда это не так. Так что есть несколько вещей, которые следует изучить», — приводит слова Андреа Стеллы GPBlog.