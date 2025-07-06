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Расселл объяснил ошибочное решение сменить шины перед стартом гонки

Расселл объяснил ошибочное решение сменить шины перед стартом гонки
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги Гран-при Великобритании, который он закончил на 10-й позиции.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742

«В таких условиях, как сегодняшние, всегда сложно принимать решения, но, к сожалению, нам это не удавалось. После прогревочного круга мы предпочли перейти на слики, после чего в течение 25 минут дождя не было, что должно было нам позволить добиться неплохого преимущества. Но, к сожалению, мы 15 минут катались в режиме виртуальной машины безопасности. После возобновления гонки мы отыгрывали по несколько секунд на каждом круге, но уже слишком отстали.

После этого мы слишком рано провели пит-стоп, вернулись на слики, когда трасса снова начала подсыхать. Мы снова перешли на «хард», и снова у нас возникли сложности с прогревом этих шин. Меня развернуло, я потерял немало позиций, так что нам ещё повезло, что мы смогли немного отыграться и попасть в очки. В целом это был довольно неудачный день. Не таким образом я хотел провести свою домашнюю гонку, мы всё проанализируем и постараемся ещё до летнего перерыва вернуться с новыми силами»., — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

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