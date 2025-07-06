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Антонелли прокомментировал аварию с Хаджаром на Гран-при Великобритании

Антонелли прокомментировал аварию с Хаджаром на Гран-при Великобритании
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал итоги Гран-при Великобритании, в котором он не сумел добраться до финиша.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742

«Сложный день. Я не был уверен в том, что нам было нужно на первых же кругах проводить пит-стоп и переходить на «хард», но мы приняли такое решение. Жаль, что вскоре после этого был введён режим машины безопасности, из-за чего я вообще не смог прогреть шины. Когда борьбу на трассе возобновили, сложности продолжились, из-за чего я не сумел воспользоваться преимуществом в темпе, которое давали слики.

После того как начался дождь, условия стали очень опасными. Даже когда на трассу выехал автомобиль безопасности, видимость оставалась плохой, на трассе было много стоячей воды, и это стало неожиданностью для Хаджара. Нам обоим не повезло в том эпизоде, и, хотя я пытался продолжить гонку, диффузор на моей машине был слишком сильно повреждён», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.

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