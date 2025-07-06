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«Было уже поздно». Хаджар высказался об аварии с Антонелли

«Было уже поздно». Хаджар высказался об аварии с Антонелли
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Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар прокомментировал итоги Гран-при Великобритании, в котором он не сумел добраться до финиша.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742

«В настолько сложных условиях всегда есть доля риска. После старта мы с Шарлем шли в хорошем темпе, у нас была одинаковая стратегия, но она оказалась неверной.

За машиной безопасности не было ничего видно из-за брызг, а температура шин сильно упала. На рестарте мне хотелось иметь немного больший запас, но, когда я увидел красный сигнал на задней части машины Кими, было уже слишком поздно. Видимости почти не было. Хорошо, что я в порядке, и теперь с нетерпением жду гонку в Бельгии», — приводит слова Хаджара пресс-служба команды.

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