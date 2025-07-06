«Было уже поздно». Хаджар высказался об аварии с Антонелли

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар прокомментировал итоги Гран-при Великобритании, в котором он не сумел добраться до финиша.

«В настолько сложных условиях всегда есть доля риска. После старта мы с Шарлем шли в хорошем темпе, у нас была одинаковая стратегия, но она оказалась неверной.

За машиной безопасности не было ничего видно из-за брызг, а температура шин сильно упала. На рестарте мне хотелось иметь немного больший запас, но, когда я увидел красный сигнал на задней части машины Кими, было уже слишком поздно. Видимости почти не было. Хорошо, что я в порядке, и теперь с нетерпением жду гонку в Бельгии», — приводит слова Хаджара пресс-служба команды.