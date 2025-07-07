Маттиа Бинотто отреагировал на первый подиум Нико Хюлькенберга

Управляющий и главный технический директор «Кик-Заубера» Маттиа Бинотто прокомментировал финиш немецкого пилота команды Нико Хюлькенберга на третьем месте в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1. Для Хюлькенберга это попадание на подиум стало первым в карьере в чемпионате мира.

«Машина была так же хороша, как и в предыдущих гонках. Однако это именно Нико ехал так быстро и так здорово работал с шинами. Внутри команды отличная энергия, мы делаем шаги вперёд, и люди приходят на работу с улыбкой», — приводит слова Бинотто Motorsport-Total.

Напомним, победный дубль в гонке оформили представители «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.