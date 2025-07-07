Стролл — о машине после седьмого места: худший кусок дерьма, которым я когда-либо управлял

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл в разговоре с инженером по радио после финиша Гран-при Великобритании Формулы-1 раскритиковал работу машины, даже несмотря на то, что сумел завершить гонку на седьмом месте, а до последних кругов занимал пятую позицию.

Инженер: «Да уж. Сумасшедшая в плане управления машина, но потрясающий финиш».

Стролл: «Да, «сумасшедшая» — это недостаточно сильное слово. Я имею в виду, что это худший кусок дерьма, которым я когда-либо управлял за свою жизнь, если честно. Но о'кей, седьмое место».

Напомним, победный дубль в гонке Гран-при Великобритании оформили представители «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.