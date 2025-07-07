Во время уличной гонки NASCAR произошёл завал с участием восьми пилотов

На уличной трассе в Чикаго состоялась гонка Grant Park 165 — 19-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series. Заезд начался с завала на третьем круге, который устроил Карсон Хосевар из команды Spire Motorsports.

Хосевар допустил ошибку в 10-м повороте и врезался боком в отбойник, после чего потерял контроль над автомобилем и перегородил часть трассы. В машину Хосевара врезались несколько шедших позади в плотном трафике пилотов — Остин Диллон, Брэд Кезеловски, Даниэль Суарес, Эй-Джей Оллмендингер, Тодд Гиллиленд, Райли Хербст, а также пилот австралийского первенства Supercars Уилл Браун.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на официальном YouTube-канале NASCAR.

Победу в гонке одержал Шейн ван Гисберген из команды Trackhouse Racing. Для новозеландца, трёхкратного чемпиона Supercars, это уже третья победа в NASCAR Cup Series. В 2023 году он выиграл первую в истории гонку в Чикаго, когда только дебютировал в гонках сток-каров, а пару недель назад одержал победу на Автодроме братьев Родригес, который также принимает Гран-при Мехико Формулы-1.

NASCAR Cup Series. Grant Park 165, Чикаго (топ-10):

1. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 160 кругов.

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0.6 сек.

3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +0.9.

4. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +2.7.

5. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +5.1.

6. Джон Хантер Немечек (Legacy Motor Club / «Тойота») +12.3.

7. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +12.8.

8. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») +13.0.

9. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +13.4.

10. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») +13.5.

Борьба за места в топ-16:

1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — три победы.

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — три победы.

3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — три победы.

4. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — две победы.

5. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в «Дейтоне-500».

6. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в Атланте.

7. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — победа в Нэшвилле.

8. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — победа в «Кока-Кола 600».

9. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — победа в Поконо.

10. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — победа в Техасе.

11. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — победа на «Талладеге».

12. Джош Берри (Wood Brothers Racing / «Форд») — победа в Лас-Вегасе.

13. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 584 очка.

14. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 480.

15. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 476.

16. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 443.

17. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 441.

18. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») — 400.

19. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 397.

20. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») — 393.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Toyota/Save Mart 350 — пройдёт на дорожной трассе «Сонома Рейсвей» 13 июля.