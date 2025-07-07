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Сайнс: Хюлькенберг для меня всегда был в топ-5. Рад, что он заткнёт всех сомневавшихся

Сайнс: Хюлькенберг для меня всегда был в топ-5. Рад, что он заткнёт всех сомневавшихся
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Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс порадовался за своего бывшего напарника по «Рено» Нико Хюлькенберга после первого подиума немца в Формуле-1.

«Поздравления. Должно быть, он провёл очень сильную гонку, чтобы стать третьим. Честно, для меня тот факт, что люди говорили о его проклятье из-за отсутствия подиумов, не имел никакого значения. Для меня он всегда был в топ-5 пилотов на решётке. Уровень его таланта и работы в гонке невероятный.

Я был его напарником. И тот факт, что у него не было ни одного подиума, это просто случайность. Так что я рад, что теперь своим подиумом он может заткнуть всех, кто в нём сомневался. Я в нём никогда не сомневался. И я знал, что однажды он поднимется на подиум», — приводит слова Сайнса Motorsport.

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