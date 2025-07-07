Гонщики «Макларена» и Зак Браун отметили дубль «шуи» — шампанским из кроссовки

Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри, а также руководитель команды Зак Браун во время встречи с болельщиками в фан-зоне «Сильверстоуна» отметили победный дубль на Гран-при Великобритании Формулы-1 традиционным жестом для спортсменов из Австралии — так называемым «шуи». Норрис, Пиастри и Браун выпили шампанское из кроссовки одного из пилотов команды.

Ранее «шуи» в Формуле-1 практиковал бывший пилот «Ред Булл», «Рено», «Макларена» и «Рейсинг Буллз» Даниэль Риккардо. Присутствие в пелотоне его соотечественника Пиастри позволило продолжить традицию.

Напомним, Ландо Норрис одержал победу в воскресной гонке, после того как Оскар Пиастри получил 10-секундный штраф за опасные действия позади сейфти-кара, а именно слишком резкое торможение.