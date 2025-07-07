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Гасли — о шестом месте: мы рисковали, и этот подход окупился

Гасли — о шестом месте: мы рисковали, и этот подход окупился
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Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал шестой результат на Гран-при Великобритании.

«Это стало замечательным результатом для всей команды. Я не думаю, что после тренировок мы ожидали, что сможем финишировать на этой позиции, так что стоит отдать должное всем за усилия в эти выходные. Особенно радует, что это случилось в нашей домашней гонке в Сильверстоуне, где многие сотрудники команды следили с трибун автодрома.

Это даст нам дополнительную мотивацию, так что я доволен. На трассе мы провели несколько интересных дуэлей с пилотами, с которыми обычно побороться не удаётся, — Фернандо Алонсо, Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. В общем, было весело. Мы рисковали, и этот подход окупился, ведь мы правильно выбирали тактику и отлично проводили пит-стопы», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.

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