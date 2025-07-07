Колапинто — о невыходе на старт: мне не удалось покинуть боксы

Гонщик «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал итоги Гран-при Великобритании, в котором он не смог стартовать.

«Я очень ждал сегодняшнюю гонку, поэтому расстроился, что не смог принять в ней участие… Непонятно, какая проблема возникла с машиной, команда во время гонки занималась выяснением причин. Знаю, что мне не удалось покинуть боксы.

Мы пытались что-то сделать, но в итоге сошли. В такие дни хочется бороться на трассе, ведь мы видели, что гонщикам, стартовавшим с далёких позиций, удавалось пробиваться вперёд. Но мы получили важный опыт, который пригодится в будущих гонках. Я следил за развитием событий на трассе, было интересно. Стоит поздравить Пьера с очками в домашней для команды гонке», — приводит слова Колапинто пресс-служба команды.