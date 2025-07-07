Окон и Масса отреагировали на первый подиум в карьере Хюлькенберга

Пилот «Хааса» Эстебан Окон и бывший гонщик Формулы-1, вице-чемпион 2008 года Фелипе Масса поздравили Нико Хюлькенберга, представляющего «Кик-Заубер», с завоеванием подиума на Гран-при Великобритании. Немецкий спортсмен показал третий результат.

«Приятно видеть. Это давно назревало и более чем заслуженно», — написал Окон на своей странице в социальных сетях.

«Мои поздравления Нико! Этот подиум самое меньшее, что ты заслуживаешь в своей карьере», — добавил Масса.

Напомним, победу на Гран-при Великобритании одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Его напарник Оскар Пиастри был вторым.

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