Окон и Масса отреагировали на первый подиум в карьере Хюлькенберга
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Пилот «Хааса» Эстебан Окон и бывший гонщик Формулы-1, вице-чемпион 2008 года Фелипе Масса поздравили Нико Хюлькенберга, представляющего «Кик-Заубер», с завоеванием подиума на Гран-при Великобритании. Немецкий спортсмен показал третий результат.
Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742
«Приятно видеть. Это давно назревало и более чем заслуженно», — написал Окон на своей странице в социальных сетях.
«Мои поздравления Нико! Этот подиум самое меньшее, что ты заслуживаешь в своей карьере», — добавил Масса.
Напомним, победу на Гран-при Великобритании одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Его напарник Оскар Пиастри был вторым.
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