Марко: «Макларен» лучше, это нужно просто признать

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступление команды на минувшем Гран-при Великобритании.

«Мы настраивались на сухую гонку. Но даже в конце, когда всё высохло, «Макларен» был слишком быстр.

Поул был комбинацией Ферстаппена и рискованной настройки. Но, как вы видели, гонка сложилась иначе. Эта настройка была какой угодно, но не идеальной.

Нужно просто признать, что «Макларен» лучше. В этом сезоне очень тяжело даже приблизиться к ним», — приводит слова Марко издание GPblog.

Напомним, победителем Гран-при Великобритании стал британец Ландо Норрис из «Макларена». Ферстаппен финишировал пятым.