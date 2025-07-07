«Гильотина для нас». Вольф высказался о стратегии «Мерседеса» после ГП Великобритании

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о выступлении команды на Гран-при Великобритании, где Джордж Расселл финишировал 10-м, а Андреа Кими Антонелли сошёл.

«Было ли решением Расселла, а не команды, дважды переходить на слики в сложных условиях? Что ж, гонщик это и есть команда. Мы участвуем в этом вместе. Но первое решение было ужасно неправильным. Это в некотором роде заставило нас двигаться по спирали от плохого к худшему. Нужно было разделить стратегию, и, вероятно, в случае с Кими мы были бы на месте Нико Хюлькенберга. Но это не умаляет заслуг Нико. Мы выбрали не те шины, потому что после пятницы считали, что «медиум» не выдержит. Ещё одно неверное решение. Ну а второй пит-стоп был, вероятно, ещё более неправильным, чем первый, что, по сути, для нас стало гильотиной», — приводит слова Вольфа Motorsport.

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