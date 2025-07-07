«Фантастика». Ферстаппен прокомментировал первый подиум Хюлькенберга в карьере

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен прокомментировал третье место немца Нико Хюлькенберга из «Кик-Заубера» на минувшем Гран-при Великобритании.

«Фантастика. Я и вправду рад за него. Было очень приятно это видеть. Это особенное событие, когда вы выступаете в Ф-1 так долго, ещё не поднимались на подиум, но были близки к нему несколько раз.

Нико знает, на что способен. Он заявлял о себе в прошлом, и до Формулы-1, и в Формуле-1. Но по какой-то причине не получалось… Теперь, он, конечно, будет счастлив», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

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