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Пиастри объяснил, зачем предложил «Макларену» поменяться позициями с Норрисом после штрафа

Пиастри объяснил, зачем предложил «Макларену» поменяться позициями с Норрисом после штрафа
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Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, почему предложил команде поменяться местами с вышедшим вперёд напарником Ландо Норрисом. Напомним, Оскар получил 10-секундный штраф за опасное торможение позади сейфти-кара. Спортсмен посчитал наказание, из-за которой он отдал лидерство Норрису, несправедливым.

«Я подумал, почему бы не спросить. Я знал, каким будет ответ, но просто у меня оставался маленький лучик надежды, что вдруг я могу получить место обратно. Но нет, я знал, что этого не случится. Не думаю, что в таком решении команды что-то не так. Ландо же не сделал что-то неправильное. Не думаю, что было бы слишком уж честно меняться позициями. Но я хотя бы спросил», — приводит слова Пиастри The Race.

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